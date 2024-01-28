رصد 1755 مخالفة داخل المترو ومحطات السكك الحديدية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات مكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1755) قضية متنوعة.