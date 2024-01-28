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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شاهد.. احتراق سفينة لواندا البريطانية بعد هجوم "أنصار الله"

حريق على متن سفينة
حريق على متن سفينة مارلين لواندا البريطانية

نشرت وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، لقطات تظهر عمليات إطفاء حريق على متن سفينة "مارلين لواندا" البريطانية بعد هجوم "أنصار الله" اليمنية الصاروخي عليها.

وبحسب الفيديو فيظهر الأضرار الناجمة عن استهداف جماعة "أنصار الله" سفينة "مارلين لواندا" البريطانية، ومحاولة إخماد النيران المشتعلة فيها.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد  تبنت أمس السبت، استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن استهداف "أنصار الله" اليمنية للسفينة "مارلين لواندا" أسفر عن اندلاع حريق فيها وتم إخماده دون وقوع إصابات، مشيرةً إلى أن السفينة عادت إلى مسارها السابق.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس": "أمس السبت ضرب الحوثيون المدعومون من إيران السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل الشديد الاشتعال. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشحن".

وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفد قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم المتعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".

ولمطالعة الفيديو من هنا.

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