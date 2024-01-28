الأمن يضبط 6 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا متنوعة .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (3) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (243) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2121) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (44) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.