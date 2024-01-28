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الأحد 28 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 70 مليون جنيه في السويس

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تواصلت النجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مقيمان بمحافظة السويس) نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لترويجه على عملائهما بإستخدام (سيارة نقل قلاب) وذلك عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهماسيارتين إحداهما السيارة المشار إليها.. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد طن)مخفاه داخل حمولة السيارة ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (70,000,000) سبعون مليون جنيه تقريباً.

 

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