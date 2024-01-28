محمد وهبة: نيوتنكس تتوسع في السوق المصرية و16% زيادة بعدد الموظفين ( حوار)

استعرض محمد وهبة، المدير الإقليمي لهندسة نظم تكنولوجيا المعلومات بالسعودية ومصر وقطر والبحرين، في شركة نيوتنكس، التجربة الاستثنائية والثورة الرقمية الجديدة في تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات اعتماداً على مزيج من حلولها المبتكرة في الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة في السوق المصرية.

أكد وهبة في حوار مع الوفد على هامش مؤتمر نيوتنكس الدولي لمنطقة الشرق الأوسط .Next on Tour، والذي أقامته في مصر، أن نيوتنكس تركز على مصر لأنها مهتمة بالتطور الرقمي وتحاول توصيل التقنيات والكفاءات المتعددة لإفادة المنطقة والخليج وأوروبا، في ظل التحول الرقمي واستراتيجية مصر الرقمية.

إلى نص الحوار..

لما اختارت نيوتنكس مصر لإقامة مؤتمرها الدولي؟

اختارت الشركة القاهرة مركزاً رئيسياً لانعقاد مؤتمرها الدولي لمنطقة الشرق الأوسط .Next on Tour، انطلاقاً من تنامي أعمالها في السوق المصرية وتوسع شراكاتها وخدماتها المقدمة لعملائها في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هل تتعاون نيوتنكس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

هناك تعاون وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من المشروعات الرئيسية التي تخدم حياة المواطن.

ماذا عن الشراكة مع شركة سيسكو وماذا أضافت لكم؟

تقنيات نيوتنكس تركز على الحوسبة السحابية وتطوير مراكز البيانات، والشراكة مع سيسكو كواحدة من الرائدين في مجال التحول الرقمي، كما أنها أدركت قيمة الشراكة وهي علاقة مميزة ة تكاملية ويس تنافسية، وأيضًا ريدهات واحدة من الشركاء الأساسيين، بالإضافة إلى التعاون مع مايكروسوفت و AWS مما يؤكد أننا نتماشى مع توجه الدولة ووزارة الاتصالات لتمكين الهيئات الحكومية والخاصة نحو هد واحد وهو تطوير التكنولوجيا لخدمة المواطن.

هل حققت نيوتنكس معدلات النمو المرجوة؟

فخورين بتحقيق معدلات نمو جيدة خصوصا في المنطقة في عام 2022/2023 حققت الشركة 26% نموًا، والعام الحالي امتداد لما بدأنا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والشركاء في تطوير مراكز البيانات السحابية نتوقع تحقيق نمو بمعدلات أكثر.

كيف ترى مستقبل التحول الرقمي في مصر؟

متفائل جدًا لأن الشعب المصري أدرك أن التكنولوجا تمكننا من الوصول لحياة أفضل، كما أن الأجيال الشابة كانت سباقة في المنطقة ومصر دائمًا لها بصمة وية في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين مصر والسعودية، وكذلك اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجال التعهيد.

إلى أي مدى تهتم نيوتنكس بالمسؤولية المجتمعية؟

نركوز في دورنا المجتمعي على شقين الأول يتمثل في التعاون مع مستشفى مجدي يعقوب لخدمة الأطفال ومضاعفة حجم التبرعات، بالإضافة الإعلان عن حزمة من الخدمات للشباب سواء التدريب أو تطوير مهارتهم من خلال منصة نيوتنكس، كما أن التدريب مجاني 100% وفي نهاية العايم سيصل عدد المتدربين إلى 1000 متدرب، وستطرح المنصة فرص عمل للمتدربين.

هل تتفائل نيوتنكس في ظل عليات تسريح الموظفين من الشركات العالمية؟

لا علاقة للشركات العالمية بالسوق المحلية، لأنها متعطشة للكفاءات، ونيوتنكس ستعين موظفين جدد في مصر تماشيًا مع خطة التوسع التي تستهدف زيادة في التعيين بنسبة 16%.

هل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبل البشر؟

بالعكس تمامًا سيخلق فرص عمل جديدة لكنها للكفاءات قط ومن يستطيعون تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.