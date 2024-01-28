إصابة 16 راكبًا في تصادم سيارتين بجنوب الأقصر



أصيب 16 راكبًا في حادث تصادم سيارتين بكوبري قرية الهنادي التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة إسنا بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، وأدى الحادث إلى إصابة كل من: السائق، وطه حامد ابراهيم 29 عام، ومصطفى السيد علي 35 سنة، وطه سيد أحمد 57 عام، وأحمد جاد الكريم 56 سنة، وجهاد أبا زيد 37 سنة، وسعاد محمد احمد 47 عام، وعلي حسن محمد 43 عام، ورضا حسن محمد 39 عاما، وإيمان محمد أمين 34 عام، وأسماء صادق محمد 37 عام، وخالد عباس احمد 40 سنة، ومنتصر عدلي مدني 46 عام، وشيرين أحمد حسن 40 عام، وتسنيم عبد اللطيف محمد 13 عام، ونبويه رمضان محمد 37 عام، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.