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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي في موسم عمرة رجب اليوم الأحد بـ البنوك المصرية

عملات نقدية فئة 500
عملات نقدية فئة 500 ريال سعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية أمام الجنية المصري، استقرارًا وهدوءً سعريا، وسجل سعر الريال السعودي بـ بنك مصر نحو 8.22 جنيه للبيع و نحو الشراء 8.19 جنيه. 

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للعملات لاسيما الريال السعودي، في ظل أن هذه الفترة الحالية تشهد بحثا مستمرا من جانب المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة عن سعر الريال السعودي الذي يصل متوسطه إلى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاء سعره على النحو الاتي:

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد

عملة نقدية فئة خمسمئة ريال سعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع والشراء 8.19 جنيه. 

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 

وعن سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة سجل 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

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