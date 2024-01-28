خطورة تناول المياه المعدنية مع هذه الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول الأدوية الخاصة بعلاج هشاشة العظام مع المياه المعدنية أو العصائر.

وقالت الهيئة في بيان تحذيري، مساء أمس السبت، إن تناول المياه المعدنية مع الأدوية من فئة "البيسفوسفونات" التي تمنع تآكل العظام، وتستخدم لعلاج هشاشتها، يضعف تأثيرها ولا يجعل الجسم قادراً على امتصاصها.

مجموعة الأدوية

وأضافت أن هذه المجموعة تشمل عددًا من الأدوية التي يمكن تناولها بالفم مثل "الأليندرونيت" و"الرزيدرونيت" و"الإيباندرونيت"، والأدوية التي تحقن وريديًا مثل حمض "الزوليدرونك"، مشيرة إلى أنه في حالة إذا ما وصف الطبيب أحد أدوية البيسفوسفونات التي ينبغي تناولها عن طريق الفم فيجب تناول الدواء بطريقة صحيحة بما يضمن الحصول على الفائدة المرجوة منها.

تناول الأدوية على معدة فارغة

ونصحت بتناول أدوية البيسفوسفونات على معدة فارغة صباحًا قبل تناول أي طعام أو شراب أو أي أدوية أخرى بحوالي 30 إلى 60 دقيقة، موضحة أنه يجب تناول الدواء مع كوب كبير من مياه الشرب العادية، وعدم استخدام المياه المعدنية، أو أي مشروبات أخرى كاللبن أو عصير البرتقال أو الشاي أو القهوة حتى لا يقل امتصاص الدواء.

كما نصحت بالحرص على الجلوس بشكل مستقيم، وتجنب النوم أو الاستلقاء لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول الدواء لتتجنب حدوث أي التهابات بالمريء.