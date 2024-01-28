أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 28 يناير، إستقرار الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار بعض الأصناف، مساء أمس السبت في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكل الشوادر الرئيسية والسويقات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق ووالسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاه وأبوجندير، وسوق الأحد الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالرغم من توافر المعروض.

وتصدرت البطاطس والطماطم قائمة انخفاض الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 10 جنيهات و23 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و20 جنيها للفلفل الألوان و8 جنيهات للكوسة و17 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و20 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، ومبلغ 12 جنيها للموز، و20 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و15 جنيها للتين الرمادي، و20 جنيها للرمان و20 للكاكا، و 30 جنيها للبلح البارحي، و20 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع ..

وفي سياق آخر نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.