خطوات الانتقال بنفس رقم خطك من شركة محمول لأخرى..يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية نقل خط الهاتف المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم، والشروط الواجب توافرها للحصول علي هذه الخدمة دون تغيير رقم الهاتف، وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد" كيفية نقل خط الهاتف المحمول بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى .

خطوات الانتقال بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى

وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتيحت الخدمة للمشترك بامكانية الانتفال بنفس الرقم من شركة محمول لاخري خلال 24 ساعة من خلال اتباع بعض الإجراءات التالية:

الإجراءات المطلوبة لنقل خطك بنفس الرقم

يشترط ان يكون الخط مسجل بالرقم القومي واسم العميل .

التوجه إلى اقرب فرع للشركة التي تريد تحويل خطك عليها بنفس الرقم.

القيام بكتابة طلب نقل الخط بنفس الرقم لهذه الشركة.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع الطلب.

سيقوم الفرع باعطائك شريحة جديدة بنفس الرقم بقيمة 20 جنيه شاملة جميع الضرائب والرسوم.

سيتم نقل خطك الي الشركة الجديدة خلال 24 ساعة فقط يوم عمل كامل.

في حالة وجود رصيد علي الشريحة القديمة سيكون من الصعب استرجاعه لانك انتقلت الي مشغل اخر.

يشترط الا يكون عليك اي مديونية علي الخط المراد تحويله.

في حالة حدوث اي شكوي عليك بالاتصال بالرقم الموحد 155 الخاص بجهاز تنظيم الاتصالات لتلقي الشكوي وتسجيلها وحلها.

المواعيد الشتوية بمنافذ شركات المحمول.

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.