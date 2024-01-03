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الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اتصالات النواب: داعمون لتوجهات الدولة في الذكاء الصناعي لجذب مزيد من الاستثمارات

اتصالات النواب
اتصالات النواب

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك خطوات جادة تتخذها الدولة المصرية في مجالات الاستفادة من الذكاء الصناعي موضحاً بان المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بخدمات التحول الرقمي، مما يمهد الطريق امام الولوج الي فضاء الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب ومنها طلب الاحاطه المقدم من النائبه أمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، ان ماقامت به حياة كريمة حقق طفرة في مجال الخدمات الرقميه ، ومنها مشروعات البنيه التحتيه من تغيير الكابلات النحاسية الي الياف ضوئيه ، بالاضافة الي دعم الابحاث في الجامعات التكنولوجيه ، وهو مايصب في الارتقاء بالذكاء الصناعي.

وشدد احمد بدوي بان لجنة الاتصالات بمجلس النواب داعمة بشكل كبير لتوجهات الدولة في الذكاء الصناعي وان هناك طفرة كبيرة وحوافز ستقدم لجذب مزيد من الاستثمارات بما يحقق مستهدف وعوائد كبيرة علي الاقتصاد الوطني.

ولفت بدوي الي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الوزير عمرو طلعت، وزير الاتصالات نفذت التوجهات الرئاسية، والتي تهدف الي وصول مصر الي ترتيب متقدم في مجالات الذكاء الصناعي، بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والذي بهدف الي استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية.

 

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