شهد اليوم جناح دار ارتقاء للنشر الدولي والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع المجموعة القصصية "رَسائِل الرُّوح" للكاتب والروائي باسم عوض الله، وذلك بحضور مدير دار النشر الأستاذ باسم هشام، بالإضافة إلى لفيف من المثقفين والمفكرين وجمهور القراء بمعرض الكتاب.

وتتناول المجموعة القصصية عددًا من القصص المتنوعة كُلًّا منها لها مذاقها ولونها الأدبي وعالمها الخاص، حيث يعرض من خلالهم الكاتب أجواء أدبية خالصة تحمل في طياتها مزيج بين الأجواء الفلسفية والصوفية والروائية. أراد الكاتب من ذلك أن يصنع حالة خاصة جدًّا بدورها تُجرِّد القارئ من ماديات الواقع لتأخذه في رحلة روحانية بأعماقه الخفيَّة، يغوص من خلالها في أغوار روحهِ المليئة بالرسائل المتنوعة الهوية والأحوال، والتي بطبيعة الحال أيضًا تتناول إسقاطًا على أوضاع وأحوال دنيوية مختلفة، فيصبح التناول بين الواقع والمأمول والمرفوض، وبين الملموس والمحسوس.

"رَسائِل الرُّوح".. كتاب جديد باسم عوض الله بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

واعتمد عوض الله في مجموعته القصصية الجديدة علي أسلوبه الخاص الذي يتسم برشاقة المفردات وسلالة السرد وعمق الرسائل التي تحملها المجموعة، مبتعداً عن ما اشتهرت به الفلسفة والصوفية من أوصاف صَعَّبت من فهمها وضَيَّقت إليها السُّبل.

"رَسائِل الرُّوح".. كتاب جديد باسم عوض الله بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وعلاوة عن عمله كمنسق إعلامي بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، يُعدّ الروائي والكاتب باسم عوض الله أحد أبرز شباب الكتاب السكندريين، حيث تتناول كتاباته كافة أركان الحياة مما يجعلها مصدر جذب لتلبي رغبة القارئ واهتماماته كالبستان المتابينة أزهاره الذي يصل به زائره إلى مرماه. وهو من مواليد الثمانينات بمحافظة الإسكندرية، وقد بدأ رحلة الكتابة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، فتُنشر له المقالات والأشعار بالصحف والمجلات والمواقع الإخبارية العديدة منذ عام 2008م، وقد أصدر كتابه الأول بعنوان (نقوش الباسم) عام 2015م، حيث تشمل كتاباته الفصحى والعاميَّة معظم ربوع الفكر، سواء كان أدبيًّا أو اجتماعيًّا أو صوفيًّا... إلخ. أيضًا يتم استضافته بشكل دوري لمناقشة وتحليل الأخبار الصحفية بالإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى أنه مُعلِّقًا صوتيًّا ويروي القصص والروايات.

"رَسائِل الرُّوح".. كتاب جديد باسم عوض الله بمعرض القاهرة الدولي للكتاب