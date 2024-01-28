أسعار الذهب في الكويت ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد

أسعار الذهب في الكويت.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاخد في محال الصاغة بـ الكويت، استقرارًا، وكذلك الجنيه الذهب ثبت بنفس أسعار مساء أمس السبت في المحلات والمولات المخصصة لبيع المعدن الأصفر، وذلك وفقا للتقرير الصادر من وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد في الكويت، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الذي يهتم بها متابعي الوفد من عرض اسعار جميع السلع، لاسيما أسعار الذهب في دولة الكويت، وجاءت الاعسار على النحو الاتي:

أسعار جرامات الذهب في الكويت اليوم

مشغولات ذهبية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 65.102 دولار، مقابل 20.016 دينار.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 18.356 دينار لكل جرام، مقابل 59.732 دولار للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم 17.531 دينار للجرام، مقابل 57.021 دولار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 15.027 دينار، مقابل 48.875 دولار

وسجل سعر الأونصة في بداية تعاملات اليوم 622.052 دينار كويتي، مقابل 2024.889 دولار أمريكي.

الذهب والدولار الآن

وخلال الأسبوع الماضي من التعاملات في المعدن النفيس، بالرغم من خسائر أسعار الذهب، فإن المعدن الأصفر استطاع الاستقرار بين مستويات 2000 – 2050 دولارا للأونصة لثلاثة أسابيع متتالية، مما يدل على استمرار الدعم في سوق الذهب، رغم القلق من عدم الاستقرار حول أسعار الفائدة الأمريكية.

كما اختتمت أسعار الذهب تعاملاتها في الأسواق العالمية والدخول في العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية وسجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع سعر الذهب بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 2018.25 دولار للأونصة.