سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند التاجر وبالأسواق.. الشيكارة ولعت

سعر الدقيق اليوم الأحد.. شهد سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد عند تاجر الجملة ولدى المستهلك بالأسواق المحلية، استقرارًا، وثبتت أسعار الردة، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 13,000 جنيه، وبلغ سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى 21,500 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص “بوابة الوفد” على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة السعرية للسلع، لاسيما سعر الدقيق الذي يؤثر على أسعار معظم السلع وقت ارتفاعه، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدقيق والردة اليوم الأحد بالأسواق:

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى 21,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 21,300 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلية:

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 13,000 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم:

من المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.