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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلة لسان لبايدن تكشف توقعاته بفوز ترامب بالانتخابات الأمريكية 2024

ترامب
ترامب

 في زلة جديدة له قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه السابق دونالد ترامب بـ"الرئيس الحالي"، خلال خطاب ألقاه بمأدبة عشاء للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، مساء أمس السبت.

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ترامب يقترب من كرسي البيت الأبيض وسط تخوفات من إدارة بايدن

 وصرح بايدن في تصريحات بثتها قناة “C-Span” على الهواء: "قريبًا سنرى دليلًا حقيقيًا على أن المستهلكين الأمريكيين يستعيدون ثقة حقيقية في الاقتصاد، أنتم تعرفون من سيرى ذلك: دونالد ترامب، لقد قال إنه يريد أن ينهار الاقتصاد هذا العام.. الرئيس الحالي.. سامحني يا رب".

 واعترف بايدن بأن بعض تصريحات منافسه تثير غضبه، وطلب من الحاضرين أن يسامحوه على فقدانه رباطة جأشه.

 وبعد ذلك، عاد بايدن مرة أخرى ليصف ترامب بالرئيس السابق، لافتًا إلى أنه "لا ينبغي لأحد من الأمريكيين أن يرغب في انهيار اقتصاد دولتهم".

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