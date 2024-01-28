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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

استئناف محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل.

 

كانت تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه خلال سيرها في الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وخطف أحدهما حقيبتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

 

وتم إحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجني عليها عليهما.

 

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