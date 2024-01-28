مصرع عامل وإصابة طالب في حادث تصادم بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بالمواجهة نتج عنه مصرع عامل قائد "التروسيكل" في منتصف العقد الخامس من العمر وإصابة طالب كان يقود الدراجة البخارية في الخامسة عشرة من عمره بكسر بالقدم اليمنى وإشتباه نزيف بالبطن يقيمان بدائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين ونقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب دائرة المركز .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة "يسري . ع . ع" 15 سنة طالب ومقيم دائرة المركز اصطدم وجها لوجه بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة "رفاعي . ح . ا . م" 45 سنة عامل ومقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة قائد الدراجة البخارية الأولى بكسر بالقدم اليمنى وإشتباه نزيف بالبطن وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد الدراجة الأولى ونجل عمومة المتوفى "رمضان . ا . ث . م" 46 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهه الجنائية.



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .