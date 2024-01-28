منخفض جوي يضرب البلاد.. والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، اعتبارًا من غدٍ الإثنين، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح:

أضافت الهيئة، أن المنخفض يُنشط حركة الرياح، الذي يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس، وأيضًا اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبًا، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الخميس المقبل، فضًلا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت، هناك أمطار غزيرة تصل إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل.

جاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 18

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17

طنطا الصغرى 11 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19

السويس الصغرى 11 والعظمى 19

دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 17

كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18