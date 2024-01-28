الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.



ويشهد اليوم أمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19