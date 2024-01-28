أمطار وصقيع.. تعرّف على حالة الطقس في مصر اليوم الأحد
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 28 يناير 2024.
الطقس:
- النهار:
- مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- الليل:
- شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
- الصباح:
- شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
التحذيرات:
- الصقيع: من المتوقع حدوث الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
- الأمطار: فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.
حالة البحر:
- البحر المتوسط: معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.
- البحر الأحمر: من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.
الرياح:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: معتدلة بقيمة 22 كم/س.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: معتدلة بمعدل 28 كم/س.
- السواحل الشمالية الغربية: نشاط للرياح بقيمة 28 كم/س.
- شمال الصعيد: معتدل بقيمة 20 كم/س.
- السواحل الشمالية الشرقية: نشاط للرياح بقيمة 24 كم/س.
- جنوب الصعيد: نشاط للرياح بمعدل 20 كم/س.
درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 18، الصغرى 12.
- الإسكندرية: العظمى 18، الصغرى 11.
- العلمين الجديدة: العظمى 18، الصغرى 10.
- نخل: العظمى 16، الصغرى 4.
- سانت كاترين: العظمى 11، الصغرى 1.
- شرم الشيخ: العظمى 21، الصغرى 15.
- أسوان: العظمى 22، الصغرى 10.