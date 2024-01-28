عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أمطار وصقيع.. تعرّف على حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

الطقس
الطقس

 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 28 يناير 2024.

الطقس:

  • النهار:
    • مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
    • يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
  • الليل:
    • شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
  • الصباح:
    • شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

التحذيرات:

  • الصقيع: من المتوقع حدوث الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
  • الأمطار: فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

حالة البحر:

  • البحر المتوسط: معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.
  • البحر الأحمر: من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

الرياح:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: معتدلة بقيمة 22 كم/س.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: معتدلة بمعدل 28 كم/س.
  • السواحل الشمالية الغربية: نشاط للرياح بقيمة 28 كم/س.
  • شمال الصعيد: معتدل بقيمة 20 كم/س.
  • السواحل الشمالية الشرقية: نشاط للرياح بقيمة 24 كم/س.
  • جنوب الصعيد: نشاط للرياح بمعدل 20 كم/س.
txt

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

درجات الحرارة:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 18، الصغرى 12.
  • الإسكندرية: العظمى 18، الصغرى 11.
  • العلمين الجديدة: العظمى 18، الصغرى 10.
  • نخل: العظمى 16، الصغرى 4.
  • سانت كاترين: العظمى 11، الصغرى 1.
  • شرم الشيخ: العظمى 21، الصغرى 15.
  • أسوان: العظمى 22، الصغرى 10.

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. والعظمى بالقاهرة 18

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الأرصاد تحذر من الطقس وتكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)
الجريدة الورقية