أمطار وصقيع.. تعرّف على حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 28 يناير 2024.

الطقس:

النهار: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الليل: شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الصباح: شديد البرودة على أغلب الأنحاء.



التحذيرات:

الصقيع: من المتوقع حدوث الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الأمطار: فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

حالة البحر:

البحر المتوسط: معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

البحر الأحمر: من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

الرياح:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: معتدلة بقيمة 22 كم/س.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: معتدلة بمعدل 28 كم/س.

السواحل الشمالية الغربية: نشاط للرياح بقيمة 28 كم/س.

شمال الصعيد: معتدل بقيمة 20 كم/س.

السواحل الشمالية الشرقية: نشاط للرياح بقيمة 24 كم/س.

جنوب الصعيد: نشاط للرياح بمعدل 20 كم/س.

درجات الحرارة: