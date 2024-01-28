أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الاحد، استقرارا في سوق الصاغة، حيث حافظ سعر الذهب على استقراره لمدة 3 أيام، بعدما حقق مستوى تاريخى لم يسجل من قبل، واستقر عيار 21 الأكثر تداولا، من 4000 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد

وصل سعر الذهب عيار 24، اليوم، إلى 4377 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، اليوم 2024، نحو 3820 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 ثباتا اليوم، نحو 3283 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، نحو 30640 جنيهًا.

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم، ليسجل 2032 دولارًا.



