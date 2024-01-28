"أنشودة دموزي الأخيرة" رواية جديدة للكاتب نبهان رمضان

صدرت حديثا رواية "أنشودة دموزي الأخيرة" للكاتب نبهان رمضان عن دار المصرية السودانية الإماراتية. وتعد رواية أنشودة دموزي الأخيرة الثالثة في مسيرة الكاتب نبهان رمضان بعد رواية "العتب" و رواية "عريس الأميرات الأربع".

تنطلق أحداث الرواية منذ لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي حيث تغير العالم وتداعي اليسار.

حيث تنطلق الرواية من مرتكزات صوفية وفكرية في فهم العالم، وتتأرجح بين حالات الحب المتنوعة التي يعيشها البطل.

كما تظهر الرواية علاقات شاب بأكثر من امرأة في بداية حياته. وكيف يتكشف الحب.. كيف يحظى بعلاقة مدهشة مع نعيمة تلك المرأة المتزوجة.. والتي قبل أن ندينها سنفهم بعد تلك العلاقة الروحانية المختلفة.

بطل الرواية يتأرجح بدون يقين في أكتر من عالم

سواء علاقته بنعيمة أو حالة التجليات.

يذكر أن نبهان رمضان، كاتب روايات و ناقد أدبي.

مقرر لنادي القصة بالمنصورة .

أعماله المنشورة:

رواية عريس الأميرات الأربع دار شجر الدر للنشر والتوزيع، رواية العتب دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية منزل السعادة السفلية دار عبيكان للنشر الاليكتروني، مجموعة قصص قصيرة جدا زهرة الممر البرية دار عبيكان للنشر الاليكتروني.

تم نشر دراسة نقدية عن الادب النسوي في مجلة أخبار الأدب، نشر دراسة نقدية عن الادب الايروتيكي في جريدة الرأي للشعب التابعة لمؤسسة التحرير (الجمهورية)، دراسة الواقعية الزائفة في ادب نجيب محفوظ في عدة مواقع ثقافية.

المشاركة في الندوة السنوية لمركز الدراسات الثقافية بالمشاركة مع كلية التربية جامعة عين شمس على مدار ثلاث دورات.

نشر عدة مقالات نقدية في المجلات و الجرائد الثقافية في مصر و العراق و بعض الدول العربية.