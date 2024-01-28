عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الترجي السابق: علي معلول يفتقد الدعم الجماهيري في تونس

بوابة الوفد الإلكترونية

يرى مراد المالكي نجم منتخب تونس ونادي الترجي الأسبق، أن علي معلول لاعب الأهلي المصري يفتقد الدعم الجماهيري في تونس، مشيرًا أنه يحظى بدعم كبير في مصر.

txt

نجم الترجي السابق يكشف أسباب الخروج المبكر لتونس من أمم أفريقيا

وقال المالكي في تصريحات تليفزيونية “ على معلول لاعب كبير ومتميز ويلعب مع النادي الاهلي وهو فريق كبير يلعب العديد من المواجهات الافريقية والعالمية ويلعب في الدوري المصري المحترم وهو من افضل الدوريات في افريقيا”.

وأضاف “ على معلول ليس محمي اعلاميا في تونس عكس مصر واتمنى ان يكون معلول متواجد مع المنتخب التونسي دائما لأنه يعطي اضافة هجومية ودفاعية للفريق ”.

الجريدة الورقية