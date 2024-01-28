نجم الترجي السابق يكشف أسباب الخروج المبكر لتونس من أمم أفريقيا

كشف مراد المالكي نجم منتخب تونس ونادي الترجي الأسبق، أسباب الخروج المبكر لمنتخب تونس من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وودع منتخب تونس أمم أفريقيا من دور المجموعات بعد تذيله ترتيب مجموعته.

وقال مراد المالكي في تصريحات تليفزيونية “ لم اتفاجئ بخروج منتخب تونس من الدور الاول لبطولة كاس أمام افريقيا لكرة القدم بسبب عدة أسباب أبرزها ، عدم الاستقرار في الاتحاد التونسي والامتيازات العشوائية للاعبي المنتخب”.

وأضاف “ تجارب المدربين الاجانب مع المنتخب التونسي كانت ايجابية ، واللاعب التونسي يستسهل تحت قيادة المدرب الوطني عكس تعامله مع مدرب اجنبي وهذا لا يقلل من قيمة المدربين التوانسة”.

وواصل “ هناك العديد من اللاعبين لم يحصلوا على فرصة الانضمام لمنتخب تونس وكانوا يستحقون اللعب في الكان مثل عصام الجبالي.. ولكن هذه خيارات المدرب جلال القادري”.

وأتم “مسؤولية النتائج المتواضعة والمستوى الذي ظهر به منتخب تونس في امم افريقيا يتحمله الكل سواء المدرب او اللاعبين اضافة الى تدخل ادارة الاتحاد التونسي لكرة القدم في مهمة المدرب وهو ما تسبب في عدم ظهوره بمستواه الحقيقي”.