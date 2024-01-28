موعد مباراة مصر والكونغو والقناة الناقلة في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة صعبة أمام الكونغو الديمقراطية بملعب سان بيدرو، اليوم الأحد، في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

كان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة بعدما جمع 3 نقاط من التعادل في ثلاثة لقاءات ضد المغرب وتنزانيا وزامبيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد 28، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

تنطلق أحداث المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر 3 عناصر مؤثرة، هم: محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، بينما لم يعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن إصابات في صفوفه.

