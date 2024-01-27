واقعة مؤسفة ، شهدتها منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة ،في جريمة حرق شاب لأسرته في مسطرد بشبرا الخيمة بسبب خلافات مع والده، مما تسبب في مصرع شقيقته الصغرى، وإصابة الأب والأم والابنة الكبرى بحروق وتشوهات.

الاخلافات الاسرية تعمي بصيرة الابن العاق ..تفاصيل إضرام شاب النيران في شقة أسرته بشبرا الخيمة

وقالت أحدي شهود العيان ؛ أنها مقيمة مع الاسرة في نفس العمارة ، واعتادت سماع المشاجرات كل يوم بسمع خناق الأب وابنه، رغم أن الابن مدلل من والدته، لأنه الوحيد على بنتين.

وعن يوم الواقعة، في تمام الساعة السابعة ، سمعنا صوت صريخ، وتخبيط على الأبواب، اكتشفت أن المجني عليها “والدة المتهم ” بتستغيث من إشعال النيران في الشقة، وتجمع الجيران وفتحوا الباب ونظرا لانها منقبة اخدت لبس للخروج مضيفة: الجيران حاولوا يخرجوا الضحايا الا أن الطفلة سجدة صاحبة الـ 6 سنوات، ملحقتش تروح المستشفى تتعالج وتوفت علي الفور ، لكن أخرجوا أخته الكبيرة حنان صاحبة عندها 19 عاما، وبها إصابات من الحروق.

ووفقا للشهود ان الأب قفز من البلكونة والنار ماسكة فيه، وهوالا يرقد في المستشفى يلتقي العلاج ، يعاني من كسور في الحوض وتشويه في وجهه، والابن مرتكب الجريمة هرب وعاد في الساعة الرابعة ليلا ، دخل الشقةأخذ مستلزمات واخد عربية مامته ومشي.

تفاصيل ارتكاب المتهم للجريمة في شبرا الخيمة

وانتقل رجال قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنوا من السيطرة على النيران بعد وفاة الطفلة "سجدة محمد"، 6 سنوات، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وإصابة 3 آخرين، هم الأب محمد زكريا، 49 عامًا، والأم كريمة عاصم، 40 عامًا، وابنتهما حنان محمد، 19 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن نجلهم أحمد هو المتسبب في إشعال الحريق، حسب ما وثقت كاميرات المراقبة بالعقار، كان بيحمل "جالون بنزين" وصعد به إلى الشقة، وبعد مرور لحظات اشتعلت النيران داخل الشقة وأثناء تصاعد ألسنة اللهب أقدم على القفز من الشقة ليهرب بحجة إحضار الدفاع المدني.

وأضافت التحريات أن الشاب المتهم بحرق منزل أسرته أقدم على سكب بنزين داخل الشقة بسبب خلافات مع والده، ما تسبب في حرق الشقة بأكملها ومصرع شقيقته وإصابة والده ووالدته وشقيقته الصغرى، وتم نقلهم إلى معهد ناصر.