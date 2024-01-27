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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شرطة الاحتلال تسحل امرأة إسرائيلية تظاهرت لإسقاط حكومة نتنياهو

شرطة الاحتلال تسحل
شرطة الاحتلال تسحل امرأة إسرائيلية

انتشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، يبيّن مدى التعامل البشع من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع المتظاهرين الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو.

وتعرض امرأة إسرائيلية إلى السحل والضرب على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة في تل أبيب، تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، يطالبون بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تم تنظيم مظاهرة للمطالبة باستبدال الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في شارع كابلان في تل أبيب.

وقال المتظاهرون إن الشرطة استخدمت القوة ضدهم وصادرت اللوحات والطبول.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إن المظاهرة غير قانونية، وإنه تم اعتقال شخص واحد.

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