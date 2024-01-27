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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

تشافي مدرب برشلونة
تشافي مدرب برشلونة

أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الكروي الجاري وذلك بعد سقوط الفريق بخماسية اليوم ضد فياريال في الدوري الإسباني.

تلقى فريق برشلونة خسارة قاسية من نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت لحساب منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الاسباني.

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برشلونة يخسر بخماسية أمام فياريال في الدوري الإسباني

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تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 3 وتسجيل 43 هدفًا وتلقي 29، فيما يأتي فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

تعليق خوانمارتي على رحيل تشاقي

وعلق توني خوانمارتي على قرار رحيل تشافي قائلًا: " لقد جاء خلال أسوأ وقت في تاريخ النادي ، خاطر ، فاز بالدوري ، و يتنحى الآن لأنه يشعر أن النادي سيكون أفضل بدونه ! شكرًا تشافي ".

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