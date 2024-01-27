إنطلاق الموجة ال22 لإزالة التعديات على الأراضي بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انطلاق الموجة ال22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى ستستمر حتى 12 ابريل 2024، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب لافتة الى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة

وفى هذا السياق تلقت المحافظ تقريرًا حول نتائج أولى حملات الموجة التى جاءت تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث بدأت باصطفاف المعدات المشاركة بالازالة، أسفرت عن إزالة 15 حالة بمركز ومدينة فارسكور تابعة لولاية حماية وتطوير نهر النيل باجمالى مساحة 2146 متر مربع