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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم يد الأهلي : المنتخب يسعى للوصول إلى أوليمبياد 2024

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

أكد طارق الدوري نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد أن منتخب اليد قدم مباراة قوية أمام منتخب تونس في البطولة الأفريقية وحقق فوز كبير واستحق التأهل إلى المباراة النهائية.

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وقال طارق الدوري نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى تطور آداء منتخب اليد في الفترة المقبلة وتحقيق لقب البطولة الأفريقية أمام منتخب الجزائر في المباراة النهائية ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن منتخب اليد يسعى للوصول إلى أوليمبياد 2024 بعد الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب بالفوز الكبير على منتخب تونس في المباراة قبل النهائية ".

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