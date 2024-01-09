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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونرا: نزوح مليون و900 ألف جراء الحرب الإسرائيلية بغزة

وكالة غوث وتشغيل
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا،

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن "أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة باتوا نازحين، في ظروف قاسية لا تحتمل".

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الأونروا: نحن في وضع إنقاذ الحياة في غزة مع تدهور الأزمة الإنسانية

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الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة

وكشفت الأونرا، عن الوضع الحالي في القطاع حيث أكدت أن الحرب الإسرائيلية تسببت حتى الآن في نزوح قرابة مليون و900 ألف نازح في مختلف أنحاء غزة.

واقع يتماشى مع ترويج إسرائيلي رسمي خلال الأونة الأخيرة لتهجير سكان القطاع، ومع تحذيرات دولية من أن العديد من مناطقه لم تعد صالحة للحياة، مما لا يترك للفلسطينيين إلا خيار الهجرة.

قادة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا لعودة المستوطنيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة.. دعوات مماثلة صدرت أيضا عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تريد منع سكان غزة من العودة إلى منازلهم حتى يتم تنفيذ صفقة المحتجزين والضغط على حماس.

كل هذا جاء في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية وجود محادثات مع دول إفريقية لاستقبال مهجرين فلسطينيين من قطاع غزة. أمر تدعوه إسرائيل بالتهجير الطوعي.

وقد حذرت تقارير دولية أن مناطق عدة في قطاع غزة لم تعد صالحة للحياة وأن ذلك لا يترك للفلسطينيين إلا خيارا واحد وهو الرحيل.

دعوات إسرائيل للتهجير والاستيطان استنكرها المجتمع الدولي المؤكد على ضرورة تمكين النازحين في غزة من العودة إلى ديارهم في الشمال والسماح بقيام دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

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