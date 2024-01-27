فلسطين تطلب بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية لإصدار موقف موحد من قرار "لاهاي"

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لإصدار موقف عربي موحد إزاء الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس.

وكانت "العدل الدولية" قد أصدرت - أمس - قرار بـ "تدابير مؤقتة"، على إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وقال السفير العكلوك - في تصريح اليوم - إن الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين، أتى بالتنسيق مع المملكة المغربية الشقيقة، بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

واختتم المندوب الدائم لدولة فلسطين بأنه من المتوقع أن تعقد الدورة المطلوبة يوم غدٍ الأحد 28 يناير الجاري في مقر جامعة الدول العربية.