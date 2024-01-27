إعلان أسماء الأوائل الـ 20 ببرنامج الطب بجامعة جنوب الوادي الأهلية

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، نتيجة الفرقة الثانية للفصل الدراسي الأول لبرنامج الطب و الجراحة لجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وهنأت جامعة جنوب الوادي الأهلية، الأوائل المتفوقين من برنامج الطب والجراحة (الفرقة الثانية) الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024وتتمني لهم المزيد من التفوق والنجاح.

وقال الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب و الجراحة، إن اوائل الدفعه الثانيه هم اميمة خالد عبد السميع الأولي علي الدفعة والثاني هو محمد عبدالله محمود.

والثالث هو محمد عبد الحميد علي والرابع هي ريهام رمضان عبدالعزيز و الخامس يمني طارق محمد و الاء ربيع حريجي هي السادس علي الدفعة.

وأضاف أن المركز السادس حصلت عليه الطالبة مريم أحمد، و السابع ريهام اشرف شوقي و الثامن محمد احمد محمد و التاسع احمد محمد أحمد.

وتابع أن المركز التاسع مكرر، حصلت عليه ساندرا مدحت، و محمد عبد القادر، والعاشر هي جهاد محفوظ محمود و الحادي عشر أحمد سعودي عبدالفتاح .

والمركز الحادي عشر، اروي عادل حسن، والثاني عشر هو اسلام حمادة عبد الراضي و الثالث عشر هي ايه كمال محمد و شيماء أحمد أبو هاشم هي الرابع عشر .

و الخامس عشر مريم طارق محمد و السادس عشر ملك محمود احمد و السابع عشر مايڤن ارميا القمص و ريهام محمود ابو عمرة هي الثامن عشر و يارا ابراهيم نجدي هي الثامن عشر مكرر.

و التاسع عشر مريم احمد علي و التاسع عشر مكرر مينا نادر ابادير و العشرون هي خلود محمد سليم و الحادي و العشرون محمد حمادة محمود و الثاني و العشرون عبير علي محمد و الثالث والعشرون ريم طلعت احمد و الرابع والعشرون محمود عبدة علي و اخيرا الرابع والعشرون مكرر يوسف احمد البدري