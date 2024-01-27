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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعلان أسماء الأوائل الـ 20 ببرنامج الطب بجامعة جنوب الوادي الأهلية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت،  نتيجة الفرقة الثانية للفصل الدراسي الأول لبرنامج الطب و الجراحة لجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وهنأت جامعة جنوب الوادي الأهلية، الأوائل المتفوقين من برنامج الطب والجراحة (الفرقة الثانية) الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024وتتمني لهم المزيد من التفوق والنجاح.

وقال الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب و الجراحة، إن  اوائل الدفعه الثانيه هم اميمة خالد عبد السميع الأولي علي الدفعة والثاني هو محمد عبدالله محمود.

والثالث هو محمد عبد الحميد علي والرابع هي ريهام رمضان عبدالعزيز و الخامس يمني طارق محمد و الاء ربيع حريجي هي السادس علي الدفعة.

 وأضاف أن المركز السادس  حصلت عليه الطالبة مريم أحمد، و السابع ريهام اشرف شوقي و الثامن محمد احمد محمد و التاسع احمد محمد أحمد.

 وتابع أن المركز التاسع مكرر، حصلت عليه ساندرا مدحت، و محمد عبد القادر، والعاشر هي جهاد محفوظ محمود و الحادي عشر أحمد سعودي عبدالفتاح .

والمركز الحادي عشر، اروي عادل حسن، والثاني عشر هو اسلام حمادة عبد الراضي و الثالث عشر هي ايه كمال محمد و شيماء أحمد أبو هاشم هي الرابع عشر .

و الخامس عشر مريم طارق محمد و السادس عشر ملك محمود احمد و السابع عشر مايڤن ارميا القمص و ريهام محمود ابو عمرة هي الثامن عشر و يارا ابراهيم نجدي هي الثامن عشر مكرر.

 و التاسع عشر مريم احمد علي و التاسع عشر مكرر مينا نادر ابادير و العشرون هي خلود محمد سليم و الحادي و العشرون محمد حمادة محمود و الثاني و العشرون عبير علي محمد و الثالث والعشرون ريم طلعت احمد و الرابع والعشرون محمود عبدة علي و اخيرا الرابع والعشرون مكرر يوسف احمد البدري

 

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