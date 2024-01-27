محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري المطور على مساحة 3000م2

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ، اليوم السبت، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م٢، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق مدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، مشدداً بالانتهاء من رفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين .

قال نور الدين، إنه يتم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.

وأشار المحافظ، إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين وأنه من المقرر افتتاح السوق للعمل فور الانتهاء من توصيل المرافق له، خلال أيام، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.