نجار يطعن كهربائي بـ "سكين" بعد مشادة كلامية

أصيب كهربائي بطعنتين على يد نجار ببندر المنزلة محافظة الدقهلية، باستخدام آلة حادة"سكين" وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة مما تسبب فى إصابته بجروح قطعية بالرأس وطعنتين بالبطن والصدر ونزيف داخلى .

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "السيد.م.إ.ا"، 45 عاما، كهربائي، ومقيم منطقة حي الاعجام بندر المنزلة مصابا بجرح قطعي بالرأس وأخرين طعنيتين بالبطن والصدر ونزيف داخلى بالصدر "إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة الى المستشفى، وبسؤال شقيقه "فاروق"، 48 عاما، نجار ومقيم بذات العنوان اتهم "حسن.م.ق"،55عاما، نجار ومقيم بذات العنوان بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب العمل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.