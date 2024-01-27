10 جامعات تشارك في ملتقى إيداع الخامس بجامعة بنها

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها، غداً الأحد ولمدة 5 ايام ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير ويشارك فيه اكثر من 10 جامعات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، إن جامعة بنها تحرص دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقي إبداع الخامس.

أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقي بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم.



وأكد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ورئيس الملتقى، أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 10 جامعات مصرية ويشمل عدد من المسابقات في مجالات التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

واشار الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطه الطلابيه بالجامعه انه للمرة الخامسه تشارك جامعة بنها بالملتقى وحصل ابنائنا الطلاب على مراكز متقدمه خلال مشاركتهم التنافسيه فى الملتقات السابقه موضحا ان طلاب بنها لديهم الحرص الشديد على تحقيق مراكز متقدمه فى الملتقى لهذا العام مؤكدا على ان تنظيم الملتقى بالجامعه يؤكد على امتلاك الجامعه لكوادر بشريه وامكانيات تساعد على اقامة مثل تلك الملتقيات.

ولفتت الدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشؤن الطلاب والرئيس التنفيذى للملتقى ان مثل تلك الملتقيات تمنح الطالب فرصة فتح باب للعلاقات الاجتماعية مع الآخرين والتعرف على أنماط حياتهم اليومية بما يضمن الاستفادة من تجاربهم الشخصية والتدريب على الاعتماد على النفس وعدم الاتكالية، وترويض الذات على تحمل المسؤوليات وايضا تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه وهو ما يفيد الطالب في مراحل لاحقة من حياته.



وأضافت وكيل نوعية بنها، أن الملتقيات تعمل على توسيع مدارك الطالب حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاته وينمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة وتعمل على ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع وتعزيز قدرات الطلاب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.