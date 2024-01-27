الأمن العام يضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا 19 جريمة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية البيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ضمت (15) متهم إرتكبوا (19)حادث متنوع.

وفي وقت سابق أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهحال إستقلاله سيارة بدائرة القسم .. وبحوزته (28 كيلو من مخدر الحشيش– 16000 قرص مخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,560,000) ثلاثة مليون وخمسمائة وستون ألف جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.