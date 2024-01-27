المشدد 7 سنوات لمسوق عقاري شرع في إنهاء حياة آخر بالخصوص

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومسوقا عقاريا، لاتهامهم بالشروع في إنهاء حياة شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص.

المشدد 7 سنوات لمسوق عقاري لاتهامه بالشروع في قتل آخر بالخصوص



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين"إسلام أ م"، 21 سنة، عاطل، مقيم في الخصوص القليوبية، و"مصطفى م س"، 25 سنة، مسوق عقاري، مقيم في الهرم الجيزة، لأنهما في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص شرعا في قتل المجني عليه "أيمن أحمد محمد" عمداً - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية أشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر وأطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.