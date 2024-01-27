القسام تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية.. من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام اليوم السبت، استهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت من شرفة منزل ومن المسافة صفر.

وظهر في الفيديو لحظة ترصّد عناصر القسام للدبابات الإسرائيلية واستهدافها بشكل مباشر.

على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 ‏التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏