حركة ترقيات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حركة ترقيات بالشركة تضمنت كلًا من:-

1- المحاسب / عبدالعظيم صالح إبراهيم سالم (لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للاستحقاقات والتأمينات).

2- المهندس / أحمد سامى إسماعيل حسينى (لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لهندسات قويسنا).

3- المحاسب / وليد كمال فتوح خليل (لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين).

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.