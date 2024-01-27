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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حركة ترقيات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حركة ترقيات بالشركة تضمنت كلًا من:-

1-   المحاسب / عبدالعظيم صالح إبراهيم سالم (لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للاستحقاقات والتأمينات).

2-   المهندس / أحمد سامى إسماعيل حسينى (لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لهندسات قويسنا).

 

3-  المحاسب / وليد كمال فتوح خليل (لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين).

 

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

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