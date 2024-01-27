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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يبحث أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024. 

انتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة برقم الجلوس

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال فترة من أسبوع لعشرة أيام عقب الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

وتعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتحديد الأوائل، ثم عرضها على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للاعتماد. 

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة على موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة بعد الاعتماد الرسمي، وقبل إعلانها رسميًا في المدارس. 

انتظام تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وانتظمت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة استعدادًا لإعلان النتيجة رسميًا فور الانتهاء منها. 

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 يوم الأربعاء الماضي، الموافق 24 يناير 2024 في جميع المحافظات. 

وذكرت مديرية التربية والتعليم في الجيزة أن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جارٍ على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة من أجل ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الجيزة أنها ستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة. 

وجهت مديرية التربية والتعليم في الجيزة بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية في أثناء عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية. 

وناشدت مديرية التربية والتعليم في الجيزة مقدري الدرجات بحصولهم علي الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسرع لتلاشي الأخطاء التي قد تحدث أثناء عملية التصحيح أو الرصد. 

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، عدم رصد أية مشكلات أو شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول، منوها بأن أعمال التصحيح تجرى على قدم وساق بنفس ذات الكفاءة. 

ويبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2024 إجمالي 140 درجة من أصل 280 درجة للعام الدراسي كله، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 140 درجة من مجموع العام كله.

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