انتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

انتظمت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات استعدادًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء منها.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 يوم الأربعاء الماضي في جميع المحافظات.

وذكرت المديريات التعليمية أنها لن تستعجل مقدرى الدرجات في التصحيح لضمان الدقة العالية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشارت المديريات التعليمية إلى وجود وقت زمني تحتاجه الكنترولات من أجل العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

وأوضحت المديريات التعليمية أنها ستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتعلن المديريات التعليمية تباعًا نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها من المحافظ المختص.

ومن المتوقع انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، على أن تعلن النتيجة بعد تحديد الأوائل وعرضها على المحافظ للاعتماد.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، المقرر لها 8 فبراير المقبل.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في كل محافظة على حدة حسب الوقت الذي تحدده لانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

ويبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2024 إجمالي 140 درجة من أصل 280 درجة للعام الدراسي كله.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم، بنسبة نجاح بلغت 75.4 في المائة.



وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 13 ألفا و839 طالبا وطالبة، حضر منهم 13 ألفا و818 طالبا وطالبة، وسجل 21 طالبا وطالبة غياب.



يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس والاسم من هنا.

