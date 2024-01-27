محافظ القليوبية: بدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء اليوم السبت، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن بنها والقناطر الخيرية، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، وحتى 12 أبريل 2024، حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.



وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة بنها، خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة ٢٢، أسفرت عن إزالة ٢ حالة بناء على مساحة ٧٥٠ مترا مربعا، كما تم إزالة ٥ أدوار مخالفة ببرج مكون من ١٠ أدوار بمنطقة الزهور والمتفرع من شارع ٨ بمنطقة الفلل بمدينه بنها، بالإضافة إلى إزالة طابق مخالف بمبنى على مساحة ١٥٠ مترا بمنطقه الهابيتات بمنطقة الفلل.



وفي القناطر الخيرية تم اليوم إزالة تعدي عبارة عن جمالون بدون سقف على مساحة 900 متر بالقرار رقم 909 لسنة 2023 قطاع أبو الغيط، إزالة فورية لحالة إعادة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 4200 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 1400متر تقريبا أملاك ري قطاع أبو الغيط.



جاءت الحملة اليوم بحضور اللواء أحمد المنعم نائب مدير أمن القليوبية واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.



جدير بالذكر أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الخميس 25 يناير 2024 قد أسفرت عن إزالة عدد (2027) حالة أراضي زراعية بمساحة (122 فدانا و15 قيراطا و4 أسهم)، وعدد مخالفات بناء (672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م٢) بإجمالي 2699 حالة تعد بناء وزراعة وتم تحرير 1105 محاضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وشدد المحافظ، استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

مؤكدا أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كل المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.



وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.