جريدة الوفد تنعى الصحفي الراحل ماجد محمد مدير التحرير

ينعى النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، والدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ورؤساء التحرير التنفيذيين وجميع الزملاء بالجريدة والبوابة، الزميل ماجد محمد، مدير تحرير الوفدن الذي وافته المنية اليوم.

داعين المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويتقدمون بخالص العزاء والمواساة إلى نجله راجي ماجد الصحفي بالوفد.