ميزات الذكاء الاصطناعي في Galaxy S24 بالصين تتخلى عن جوجل لصالح Baidu

لا يأخذ Samsung Galaxy S24 معه Gemini AI من Google إلى الصين. ذكرت CNBC يوم الجمعة أن النسخة الصينية من الهاتف الرئيسي تستخدم برنامج Ernie chatbot من Baidu لتشغيل ميزات الهاتف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وصل إرني في أغسطس الماضي بعد حصوله على موافقة الحكومة الصينية.

قالت بايدو وسامسونج لـ CNBC في بيان: "يتميز مساعد Samsung Note Assistant الذي تمت ترقيته الآن بقدرات إرني على الفهم والتوليد، ويمكنه ترجمة المحتوى وأيضًا تلخيص المحتوى الطويل إلى تنسيقات واضحة ومنظمة بذكاء بنقرة زر واحدة، مما يؤدي إلى تبسيط تنظيم النص الشامل". بيان مشترك.

يعلن وصف سامسونج لسلسلة Galaxy S24 على موقعها الإلكتروني الصيني عن العديد من الميزات نفسها التي تدعمها Google والتي ظهرت لأول مرة الأسبوع الماضي في حدث الإطلاق في سان خوسيه، كاليفورنيا. يتضمن ذلك إصدارًا من Circle to Search وترجمة المكالمات في الوقت الفعلي ومساعد النسخ ومساعد الصور. لا تحتوي صفحات منتجات Galaxy S24 الصينية على أي إشارات إلى Google، التي لديها عمليات محدودة في البلاد.



يشير تقرير حديث إلى أن شركة آبل قد أنهت مؤخرًا مسيرة سامسونج التي استمرت 14 عامًا كشركة رائدة عالميًا في شحن الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، نشرت IDC بيانات هذا الأسبوع تشير إلى أن صانع iPhone قد احتل المركز الأول في السوق الصينية (بحصة سوقية تبلغ 17.3 بالمائة) لأول مرة في عام 2023. ولم تكن سامسونج ضمن المراكز الخمسة الأولى.

لقد قام موقع Engadget بتجربة سلسلة Galaxy S24، بما في ذلك الإصدارات القياسية وPlus وUltra. سيتم إطلاق مجموعة الهواتف الرائدة لعام 2024 من سامسونج في الولايات المتحدة في 31 يناير.