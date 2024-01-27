مفاجأة في التقرير الطبي لطفل فقد حياته في ظروف غامضة بدار السلام

مفاجأة كبرى، كشفتها التحقيقات التي أجريت بواسطة نيابة دار السلام الجزئية، في واقعة وفاة صغير يبلغ من العمر 5 سنوات، بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة ليست طبيعية، بعدما ذكرت التحريات أن والدة الصغير المجني عليه، قالت إن نجلها توفي أثناء اللهو بدراجته بالشارع إثر سقوطه، وإصابته بنزيف داخلي.

ولكن تقرير الطبيب المعالج، أشار إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، فأبلغت الأجهزة الأمنية التي ضبطت والدة الصغير، فاعترفت بأن والده هو المتهم بإنهاء حياته بعد الاعتداء عليه.

في وقت سابق، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم وأن وراء الواقعة والد الطفل سباك حيث قام بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب في موته بسبب شغب الطفل وبررت الأم فعلتها لعدم رغبتها في خسارة ابنها وزوجها في وقت واحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة تعاطي المُخدرات في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم .ح أنه بتاريخ 15 إبريل 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.