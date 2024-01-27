المركز القومي للمسرح يُكرم رشوان توفيق هذا الموعد

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق؛ على مشوراه الفني، وعطائه الفني المستمر، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج الكبير خالد جلال، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل ٣١ يناير بالمسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق؛ تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

بالإضافة إلى مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو: عمرو صبحي.



ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق؛ درعًا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.