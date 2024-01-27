تكثيف أعمال النظافة والتطوير والتجميل بمراكز ومدن الشرقية

لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

في هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتكثيف جهودها من المتابعات اليومية للتأكد من صيانة معدات الحملة الميكانيكية للتأكد من عملها بشكل جيد لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بأعمال النظافة ورفع القمامة والسفوحة بشارع فاروق و الجلاء وسعد زغلول وطلعت حرب والفلوجه و محمد حسين ومازال العمل مستمر فى رفع القمامة من مختلف قطاعات الحى على مدار اليوم، وبالإشتراك مع قسم الإناره وقسم الإعلانات بالحى تم رفع وازاله الإعلانات والبنرات المخالفة والغير مرخصة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب ومنطقة حى الزهور وتقسيم المعلمين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة نظافة الطرق طريق دوران الزراعة - أسفل كوبرى عبدالعزيز - موقف المنصورة - مستشفى التيسير - السلام - طريق طلبه عويضة بالقومية حتى طريق الغشام بمشاركة عمال تحسين البيئة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق كما تم التوجه لمتابعة - طريق الأحرار - رجب أيوب - الجامعة ومتابعة نقل القمامة من منطقة الغار النقطة الوسيطة كما تم ري الأشجار المثمرة على جانبى الطريق ورى نباتات الزينة بحديقة الشوبك وحديقة شيبوب.

وفي مركز ومدينة الحسينية تم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن الآتية ( الواجهة - شارع المركز - شارع المدارس - الشارع الرئيسي - أمام مجلس مدينة الحسينية -أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام المواقف - أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية ) وأعمال رفع الأتربة على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مدينة صان الحجر تم متابعة سير الأعمال اليومية بالمنطقة الأثرية وإظهار الشكل للمنطقة فقد قامت إدارة النظافة برئاسة المدينة برفع السفوحة من مدخل البوابة الرئيسية للآثار بالاضافة إلى رفع المتولد اليومي من صناديق القمامة وكذلك كنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع وتفريغ الناتج اليومى من اماكن التجميع والنقاط الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية ورفع المتولد اليومى بحمولة ١٥ طن من خلال منظومة الجمع المنولى والشوارع والأحياء.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال النظافه بالمدينة ومتابعة جميع المناطق ورفع القمامه منها وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة والتأكد من عدم وجود تجمعات بؤر للقمامة بشوارع المدينة.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بإنجاز أعمال النظافة اليومية مع استمرار متابعة اعمال التجميل والتطوير الجارية بنطاق مدينة القنايات بالوردية الصباحية واستمرار اعمال الرصف والتطوير الجارية طبقا للخطة الموضوعة لعام 2023-2024 كما تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة الي المدفن الصحي وعمل صيانة علي أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة برئاسة المدينة..

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع ( ش النصر بامتداده - ش الكنيسة - مدخل السنبلاوين حتى كوبري الزراعة - ش العبور حتى ميدان الشهداء - ش ميت غمر حتى الساحة الشعبية - ومن امام قاعة روتانا - امام التأمين الصحي - خلف المرور - امام بنك القاهرة - امام مدرسة السويدي - ش السويقة - ش السنترال - ش المعهد الديني - ش المستوصف - ش المحكمة - ش الضرائب العامة - ش البنك الاهلي - عزبة عمران - امام مركز الشرطة - خلف مجلس المدينة - امام المركز التكنولوجي - امام قاعة سي لافي - امام قاعة ميراج ) و اشتملت الاعمال ايضا على رفع تجمعات القمامة من امام :

( مدخل ديرب البلد - مقابر الاقباط - مقابر الامير حماد - مجمع المدارس ) و تجميع القمامة من الاهالي ومن جميع الاحياء ( حي السنابطة - حي العشايرة - حي الشرايفة - حي الغنامة - حي البقرية - حي الجنينة - حي العزوني - حي العنبر - حي السلام ).

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين لافتاً إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه بمدينة الزقازيق باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي "الزقازيق - بلبيس" وللوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 10 مليون جنية لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من وضع طبقة التأسيس بالطريق علي مسافة 250 متر وتم مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل، أن الأعمال الجارية تشمل وضع طبقة التأسيس من الاسفلت تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت النهائية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاما يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.