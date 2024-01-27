استمرار حبس المتهم بإزهاق روح والدته في المنيل

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس متهم بإنهاء حياة والدته سودانية الجنسية إثر خلاف عائلي فيما بينهما، بمنطقة المنيل في القاهرة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة، بإرسال تحريات المباحث التكميلية، كما أمرت بعرضه على الطبيب الشرعي، لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم حيث قال إن والده متوفي ويعيش مع أشقائه ووالدته داخل شقة بالمنيل وكان يوجد خلافات عائلية كثيرة بينه وبين أسرته، ويوم الواقعة تشاجر مع شقيقه الأكبر وعندما تدخلت والدته بينهم تشاجر معها ولم يتمالك أعصابه وجاءته حالة انهيار عصبي ثم قام بطعنها طعنة نافذة في الصدر توفت على أثرها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص مصرع سيدة على يد نجلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المُشدد 15 سنة لمُدانٍ بالتعدي على فتاةٍ بخطة شيطانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالتعدي على فتاة في المنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة العامة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.خ أنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة خطف المجني عليها دعاء بطريق التحيل بأن استدرجها لمسكنه مستغلاً وهنها وآفاتها العقلية، مُقصياً لها عن ذويها ومن له حق رقابتها.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان واقع دعاء.م بغير رضاها، وما أن ظفر بها حتى كبلها معاشراً إياها معاشرة الأزواج كرهاً عنهاً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمـأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها استخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن المجني عليها دعاء.م تبلغ من العُمر 19 سنة، وتعاطي من آفة غقلية.