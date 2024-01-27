أول إجراء قضائي حول المتهمين باحتجاز شخص لسرقة حساب "فيس بوك"

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع مالك جراج وعامل في الدرب الأحمر، حول اتهامهما باحتجاز شخص والتعدي عليه، بسبب سرقة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

في وقت سابق، كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم) وقرر بتضرره من (مالك جراج كائن دائرة القسم وعامل بذات الجراج ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم) لقيام الأول بإستدراجه وإحتجازه داخل غرفة بالجراج عمله وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها وسرقة (هاتفه المحمول - جهاز "لاب توب" - 2 فلاشة) كرهاً عنه، وعلل قيامهما بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك ، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدماً جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو فى حقه بأن المُبلغ قام بسرقة الحساب الخاص به وإستخدامه بالتلصص عليه فقام بإستدراجه والتعدى عليه على النحو المُشار إليه، وقيام الثانى بإصطحابه عنوه للشقة سكنه والإستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك.

تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

في سياقٍ مغاير، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.